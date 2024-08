Morreu Francisco Apolónia

Francisco Apolónia morreu, no dia 29 agosto, aos 82 anos de idade.



“Chefe Chico”, como era carinhosamente tratado na comunidade escutista e também em Almeirim, foi bancário e também colaborador da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.



Francisco Apolónia foi também durante muitos anos escuteiro no Agrupamento 404 de Almeirim e teve também uma forte ligação à paróquia de Almeirim.



As cerimónias fúnebres realizam-se este sábado, dia 31, às 16h15, na capela do cemitério de Almeirim.