Sandra Fé Fernandes apresenta novo livro

Sandra Fé Fernades apresentou este sábado, dia 31 agosto, o mais recente livro, com o título “Poesia e Fé”.

“Poesia e Fé” é um livro que aborda temas e sentimentos da nossa existência. O valor que damos ao que realmente tem valor.Revela paixão pela vida, pela natureza e todo o universo. Incute pensamentos e reflexões baseados em comportamentos do ser humano. Invoca sensibilidade, persistência, gratidão e convida-nos a conhecer mais de nós próprios… Quem somos, para onde vamos…Acordamos no presente, Adormecidos com o passado,Sonhamos com o futuro, Sem viver em nenhum lado.

Através de uma Fé poética, este livro afirma que existem pessoas que naturalmente irradiam cores… essas pessoas só podem viver dentro dos nossos corações. Espiritualidade, Paz e Amor são os condimentos necessários para vivermos em harmonia.