Santarém recebeu os melhores do mundo de Teqball

O pavilhão desportivo municipal de Santarém, recebeu nos dias 30 de agosto e 1 de setembro, os melhores do mundo do Teqball.

Nesta primeira do Challenger Teqball League da FITEQ – Federação Internacional de Teqball, que faz parte do Circuito Mundial de Teqball, em coorganização com o GFEC “Caixeiros” de Santarém, em parceria com o Município de Santarém, Adam BLAZSOVICS e Marek POKWAP, sagraram-se campeões, nas duplas masculinas, que ganharam por 2-0 à esquipa de Nikola MITRO e Hugo RABEUX.

Nas duplas femininas, a medalha de ouro, foi entregue Petra PECHY e Nora VICSEK que também ganharam por 2-0 à equipa de Zsofia DEZSENYI e Amelie JULIAN.

Nas duplas mistas, Nora VICSEK e Marek POKWAP, venceram por 2-0 a equipa de Petra PECHY e Adam BLAZSOVICS.

Nas duplas masculinas, Rui Leitão, do GFEC “Caixeiros” de Santarém que fez dupla com Lionel Beyer, de França, arrecadou o 4º lugar. Destaque também para o jovem Martim Vasques, do GFEC “Caixeiros”, de apenas quinze anos, que alcançou os quartos de final. E fez dupla com Rayan Steglich, do Porto.

Ricardo Silva, árbitro dos “Caixeiros”, arbitrou a sua primeira final internacional, depois da estreia como árbitro internacional, em Madrid, em maio.

A prova contou com a participação de doze jogadores do Top 20 Mundial, alguns jogadores campeões do Mundo e líderes dos rankings mundiais, num total de 60 atletas: 22 Femininos e 38 Masculinos. Brasil, Espanha, Itália, Líbano, Senegal, Geórgia, França, Hungria, Sérvia, Polónia, Kuwait, Ucrânia e Portugal foram os países representados.

A CHALLENGER TEQBALL LEAGUE pretende promover o desenvolvimento de base desta prática desportiva, em que a par do Teqball competitivo, juntou experiências culturais ricas, tendo em conta que os atletas participantes são provenientes de treze países, das cidades mais pitorescas da Europa.

Nas duplas femininas, defrontaram-se nove duplas. Sete atletas em representação de Portugal, enquanto os jogadores de Teqball de França, Hungria, Espanha, Itália e Líbano também participaram nesta prova.

O maior campo esteve na categoria de pares mistos, onde vinte e dois pares lutaram pelo troféu da Challenger Teqball League – Santarém Cup.