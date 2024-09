Factory de Almeirim distinguido

O Fitness Clube de Almeirim foi, recentemente, distinguido como o clube com a maior taxa de crescimento 2023/2024. A distinção foi feita na gala do 9.º aniversário Fitness Factory (franchising).

O espaço foi inaugurado no verão do ano passado, sendo o 32.º da marca que também tem espaços na Índia. O investimento neste espaço ribatejano ascendeu a 500 mil euros.

A Fitness Factory, fundada em 2015, pertence ao grupo Balance Company que tem também as cadeias Balance Club, a FT30, a Vita Fit e a Personal 20. O responsável pela gigante do mundo fitness nacional é Pedro Simão, de 44 anos. Formado em Exercício e Saúde pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, foi professor de Educação Física durante dez anos. Com o tempo, acabou por entrar no ramo da gestão e fez pós-graduações na gerência de ginásios.