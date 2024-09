Jovem de 21 anos detido por tráfico de droga

A GNR deteve um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes, no dia 14 de setembro, no concelho de Ourém.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém refere que os militares após denúncia de “uma situação de ameaças com recurso a arma de fogo”, se deslocaram ao local e abordaram o indivíduo.

A mesma fonte acrescente que “foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca domiciliária, tendo sido apreendido 191 doses de haxixe; uma arma de ar comprimido; uma arma de airsoft e uma balança de precisão.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém. A ação contou com o reforço dos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Tomar e do Posto Territorial de Fátima.