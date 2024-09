Mais de 250 atletas no 4º Torneio Social DGF-Alumínios

Mais de 250 atletas participaram nas diviersas categorias de Padel no 4º Torneio Social DGF-Alumínios, que se realizou entre os dias 12 e 15 de setembro, no AlmeirINN Padel, em Almeirim.

As categorias M3 e F3 iniciaram o torneio na quinta-feira à noite, seguiram-se M4 e F4 na sexta-feira à noite e as restantes categorias M6, F6, M5 e F5 no sábado. No derradeiro dia do Torneio, sob temperaturas a rondar os 35º, disputaram-se as fases finais das oito categorias.

A 4.ª edição do Torneio Social DGF-Alumínios teve jogos de muita qualidade e perante casa cheia durante os quatro dias, disputaram entre si um lugar nas finais de cada categoria.

Classificações:

Categoria M3

Fábio Pires / Luís Calixto

Diogo Maxi / Rafael Alturas

Categoria F3

Leonor Russo / Clara Neves

Joana Caetano / Filipa Jourdan

Categoria M4

João Esteves / Rui Santos

Tiago Marques / Nuno Ribeiro

Categoria F4

Isabel Ribeiro / Joana Burguete

Catarina Leão / Catarina Melo

Categoria M5

Rui Sousa / Mauro Gonçalves

Álvaro Santos / Francisco Correia

Categoria F5

Madalena Oliveira / Andreia Sancho

Sofia Marques / Teresa Jourdan

Categoria M6

João Joaquim / Samuel Bernardino

Bernardo Cerqueira / João Leirião

Categoria F6

Sara Souto / Raquel Gonçalves

Ana Castelo / Mónica Manteigas

A próxima competição é o 2.º Open AlmeirINN Padel (5.000 FPP), que se realiza de16 a 20 de outubro.