Poesia e brinde ao Equinócio na despedida do Verão in.Str

A edição de 2024 do Verão in.Str despede-se no dia 22 de setembro com um último evento que terá lugar no Teatro Sá da Bandeira, a partir das 17h00. Após a realização do espetáculo ‘Poesia em Liberdade’, segue-se o já habitual Brinde ao Equinócio, onde se convida o público presente a participar na despedida do in.Str 2024, numa parceria com a Fundação INATEL e os Vinhos do Tejo.

O espetáculo ‘Poesia em Liberdade’ é feito de palavras, sendo uma homenagem à poesia enquanto forma de expressão universal e transversal, não esquecendo a música, uma parte igualmente importante do evento. Será um percurso pela obra de vários poetas nacionais e internacionais que serão interpretados, dançados e cantados num momento de comemoração dos 10 anos desta iniciativa, mas acima de tudo da Liberdade. “Comemorar a Poesia e a Liberdade em 2024 em Santarém é também uma forma de homenagear Salgueiro Maia e os Capitães de Abril”, indica a sinopse do projeto.

De recordar que, desde 2014, a Fundação INATEL organiza o evento ‘Poesia em Liberdade’, no Dia Mundial da Poesia, assinalado a 21 de março, altura em que se homenageia um poeta, normalmente numa cidade associada à sua vivência. Esta homenagem é constituída por um espetáculo multidisciplinar, uma fusão entre profissionais do espetáculo e elementos da comunidade e uma tertúlia que, de uma forma informal, fala sobre o poeta em causa. Ao longo dos últimos anos foram assim homenageados nomes como Natália Correia, Eugénio de Andrade, Manuel da Fonseca, Miguel Torga, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen, José Régio, Bocage e Florbela Espanca.

À semelhança dos anos anteriores, a Fundação INATEL dá continuidade ao projeto, propondo para este ano uma homenagem à Liberdade, associando-se desta forma à celebração dos 50 anos do 25 de abril e comemorando a 10ª edição, revisitando os poetas das edições anteriores e outros que abordam o tema da Liberdade, poetas africanos e europeus.

O espetáculo em Santarém, conta com a participação de Cláudia Stattmiller, Cristina Bacelar, Daniel Martinho, Ela Vaz, Jó Bernardo, José Fidalgo, Joana Brandão, Lara Pereira, Luísa Pinto, Manuel Mendonça, Rui Oliveira e Rui Sérgio, também responsável pela direção artística.