NERSANT lança o programa Business Boost

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, reconhecida pelo seu papel no incentivo à inovação e empreendedorismo, anuncia o lançamento do Business Boost – RePosicione e ReInvente o seu negócio, um programa intensivo que visa acelerar o crescimento e reposicionamento estratégico das empresas instaladas na sua rede de incubadoras.

Com arranque marcado para o dia 26 de setembro, o Business Boost será composto por nove sessões intensivas, realizadas num formato híbrido – online e presencial – decorrendo as sessões físicas na Startup Ourém ou na Startup Santarém. Este programa é uma oportunidade para os empresários fortalecerem as suas estratégias e explorarem novas oportunidades de crescimento e reposicionamento.

Entre os temas que serão abordados estão a pesquisa de mercado, a análise do portfólio de produtos/serviços, a reconfiguração do modelo de negócio, as estratégias de marketing, a gestão de pessoas, a implementação de metodologias ágeis e as tecnologias e ferramentas para startups. O programa culmina com sessões dedicadas a planeamento para pivotagem e à gestão financeira, ferramentas essenciais para assegurar o sucesso e a sustentabilidade das empresas.

O Business Boost é uma iniciativa inserida no projeto Startup Ribatejo 5.0, uma das apostas da NERSANT para dinamizar os ecossistemas de inovação e empreendedorismo da região. Este projeto visa apoiar o desenvolvimento de startups, fornecendo serviços de incubação e aceleração, essenciais para o seu sucesso.

Os empresários interessados podem obter mais informações através da Direção de Inovação e Empreendedorismo da NERSANT, através dos contactos 249 839 503 ou die@nersant.pt ou registar o seu interesse em participar no programa no portal da NERSANT, em https://link.nersant.pt/AGENDA1366. A participação neste programa de aceleração é financiado pelo PRR ao abrigo do projeto Startup Ribatejo 5.0, pelo que não tem qualquer custo de participação. Não perca esta oportunidade para fazer crescer a sua empresa com o apoio do Business Boost!