Mundo rendido ao nosso menino de ouro

A imprensa desportiva está rendida à qualidade, exibição e golo de Daniel Bragança no empate a uma bola do Sporting diante do PSV.

“Foi determinante para que o Sporting atingisse um nível que ainda não se tinha visto na noite europeia de ontem. A jogar entre linhas, deu mais bola à equipa, pensou e organizou o jogo leonino e conseguiu ver melhor onde estavam os espaços. E ainda fez o golo que valeu o ponto com uma bela finalização na área do PSV”, o Jogo.



“Merece elogios não só pelo golo, mas também porque agitou uma equipa amorfa”, Record.



“Tem critério, facilidade no último passe, um talento enorme que o Sporting vem aprovei- tando. Cada vez mais”, A Bola.



Daniel Bragança é seguido por muitos admiradores no concelho onde nasceu, e nas últimas horas foram dezenas as partilhas nas redes sociais a felicitar o jogador.