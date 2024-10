Quinta da Alorna marca presença num dos eventos mais importantes do mundo de carros clássicos

A Quinta da Alorna volta a marcar presença no lounge do ‘Estoril Classics’, que decorre ao longo deste fim de semana, no Estoril.

“Este é o segundo ano em que nos juntamos a este evento. No ano passado tivemos um retorno positivo e mensurável, pelo que faz sentido estarmos aqui novamente, num evento tão internacional e um dos mais importantes do mundo”, destaca Tomás Caiado, diretor comercial da Quinta da Alorna.

Neste evento a Quinta da Alorna vai entrar ‘na pista’ para servir três vinhos únicos, autênticos e distintos aos fãs dos automóveis clássicos e, claro, dos vinhos do Tejo: Quinta da Alorna Reserva Branco e Tinto – Arinto & Chardonnay e Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon.

Os entusiastas dos automóveis clássicos vão assim ter a oportunidade de conhecer os vinhos «intemporais» da propriedade de Almeirim no topo do paddock do circuito do Estoril.