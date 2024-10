Menino de Ouro vira goleador: “É um grande jogador”

Daniel Bragança está a viver um momento muito feliz na equipa principal do Sporting. O atleta das Fazendas de Almeirim marcou, este sábado, o terceiro golo consecutivo na equipa leonina e Rúben Amorim não hesita nos elogios: “Joga mais perto da baliza, tem bons timings, é inteligente, conhece bem o jogo, está a viver um bom momento e está a dar todas as qualidades que tem.”

“Eu acho que tem mais capacidade física, mais capacidade de chegar à baliza adversária, mais forte no contacto físico e ele tem uma dimensão diferente. Está um jogador diferente. E como já venho a dizer há três anos, ele precisava era que o treinador o metesse mais vezes a jogar. E ele, a verdade é que, com o pouco tempo que teve o ano passado, às vezes, era cinco minutos, era 10 minutos, era 20 minutos e era sempre a sério. E isso ajuda”, acrescenta ainda o treinador.



Mas na conferência depois da vitória por 2-0 diante do Casa Pia, Amorim ainda explica o sucesso com o trabalho. “Depois foi dos melhores jogadores que eu tive a treinar no dia a seguir ao jogo. E muitas vezes ele ficava de fora e trabalhava sempre a sério. E isso recompensas, ele cresceu em todos os aspetos. E agora é muito difícil tirar o Dani. E cada vez que o tiro, meto e ele prova que se calhar deveria estar a jogar. Mas respondendo à pergunta, o Dani tem uma dimensão completamente diferente. Eu não esperava esta dimensão, mas ainda tem muito para crescer. E vai crescer. Tem de continuar a trabalhar como está. É um grande jogador.”