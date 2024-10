Politécnico promove primeiras jornadas de Saúde Mental no Convento de São Francisco

O Politécnico de Santarém vai realizar as primeiras Jornadas de Saúde Mental, na quinta-feira, no Convento de São Francisco, em Santarém, uma iniciativa para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, anunciou hoje a instituição.

Num comunicado, o politécnico refere que a iniciativa “reúne diversas personalidades das áreas da saúde e do ensino superior para debater questões essenciais sobre a importância do bem-estar das comunidades académicas e os fatores interdependentes”, contando com a presença do diretor-geral do Ensino Superior, Joaquim Mourato, e o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite.

Financiado pelo Programa para a Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, o evento vai incluir “duas sessões de mesa redonda e a apresentação de trabalhos nas áreas da Saúde Relacional e da Felicidade no Ensino Superior, bem como o testemunho de alunos, docentes e a participação de especialistas na área da psicologia e psiquiatria, entre outras”, lê-se no comunicado.

O evento pretende ainda “criar um espaço de reflexão e de ação para “apoiar a comunidade académica a lidar com os desafios que enfrenta diariamente”.