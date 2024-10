Centro de Karate Amicale Almeirim em destaque no Open do Baixo Alentejo

No passado dia 5 de Outubro, o Centro de Karate Amicale Almeirim participou no Open do Baixo Alentejo em Almodôvar com sete atletas e os atletas pertencentes aos Dojos de Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo, sendo que seis dos atletas foram convocados pela Equipa de Competição da Amicale Karate – Portugal Martial Arts e 1 atleta pelo Centro.

Um torneio de âmbito nacional, com a participação de cerca de 380 atletas.

Todos os karatecas do concelho de Almeirim, lutaram pelo pódio, conquistando cinco pódios e quatro honrosos 5° lugares. Foram eles:

Kata:

Duarte Jordão -1º Lugar Kata 8/9 Anos Masculino

Carlota Baptista – 5° Kata 8/9 Anos Feminino

Kumite:

Duarte Jordão – 1º Lugar Kumite 8/9 Anos -30kg Masculino

Matias Pedro – 2º Lugar Kumite Iniciados +40kg Masculino

Carlota Baptista -3º Lugar Kumite 8/9 Anos -30kg Feminino

Laura Fidalgo – 3º Lugar Kumite 8/9 Anos +30kg Feminino

Alice Dias – 5° Kumite 8/9 Anos -30kg Feminino

António Fidalgo – 5°Kumite 8/9 Anos +30kg Masculino

Marco Gomes – 5° Kumite Cadete +67Kg Masculino

Depois deste torneio, os atletas encontram-se em preparação para o Open Karate de Cascais, já no próximo dia 12 de Outubro.



“Mais uma vez se comprova que o trabalho, traz resultados. Encontro-me bastante orgulhoso destes atletas”, destaca o treinador Sensei Paulo Jordão.