As inscrições para 37ª Edição 20Kms Almeirim – Borrego Leonor & Irmão S.A. – 2024 estão quase a terminar. Os interessados têm até 20/10/2024 às 23:59 para garantir presença no maior evento desportivo do concelho, região e entre os de maior destaque do pais.

As inscrições podem ser feitas aqui.

A prova tem três distâncias, 20, 10 e 5 kms.