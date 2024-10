MOVITETURA: Mostra Coreográfica da Lezíria em Alpiarça

O coreógrafo Fernando Duarte define o conceito de Movitetura como uma linha de perspetivação da Dança que, partindo da junção das noções de arquitetura e de movimento, tem como base a confluência de técnicas, de espaços e de dimensões das construções coreo-arquitetónicas que se verificam na contemporaneidade.

Nesta que será a sua 1ª edição, Movitetura – Mostra Coreográfica da Lezíria, decorrerá entre os dias 18 e 20 de outubro no Município de Alpiarça, e irá, ao longo de 3 dias, co-habitar diversos espaços do concelho, numa dinâmica inclusiva e de interação com as comunidades locais, promovendo diversos tipos de performances, incentivando a criação coreográfica e a formação artística para profissionais, assim como a fruição e prática da dança entre diferentes públicos.

Principais eventos_

Mostra de Vídeo-Dança – 18 de out 21h30 – Auditório Mário Feliciano, na Biblioteca Municipal de Alpiarça, Dr. Hermínio Duarte Paciência

Mostra Coreográfica – 19 de out 21h30 – Auditório Mário Feliciano, na Biblioteca Municipal de Alpiarça, Dr. Hermínio Duarte Paciência

Batle de Improvisação em Dança Contemporânea – 20 de out 15h – Auditório Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça

Eventos paralelos_ (destinado a público direcionado)