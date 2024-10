EPVT anuncia novos projetos de formação gratuita para a comunidade

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) tem o prazer de anunciar o lançamento de dois novos projetos de formação gratuita, concebidos para responder às necessidades da comunidade, no âmbito do Programa Operacional Pessoas 2030. Estas iniciativas reforçam o compromisso da EPVT em promover a qualificação e inclusão, preparando os participantes para os desafios do futuro.

O primeiro projeto, Aprendizagem da Língua Portuguesa por Cidadãos Estrangeiros (PLA), será desenvolvido através do Centro Qualifica da EPVT e tem como objetivo facilitar a integração de migrantes através do ensino da língua portuguesa. Esta formação é uma oportunidade crucial para aumentar a coesão social, reduzir a discriminação e melhorar as competências linguísticas e profissionais dos participantes, contribuindo para a sua empregabilidade e uma maior participação na sociedade portuguesa.

Em simultâneo, a EPVT dará início ao Projeto de Formação Modular Certificada, voltado para a qualificação de adultos. Este projeto foca-se em três áreas estratégicas: transição digital, transição verde e empreendedorismo. O objetivo é preparar os participantes para as exigências de um mercado de trabalho em constante evolução, promovendo a sua adaptação e empregabilidade, enquanto se aposta em práticas sustentáveis e inovadoras.

Com estas iniciativas, a EPVT reforça a sua missão de contribuir para um Portugal mais inclusivo, coeso e competitivo, ao fornecer ferramentas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional dos cidadãos.