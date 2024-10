Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo comemora aniversário com fado e folclore

O Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo comemora os 45 anos de fundação da instituição com uma noite de fado e folclore, no próximo dia 19 de outubro, na Associação Recreativa de Benfica do Ribatejo.

O folclore vai contar com a atuação do Rancho da casa e do Rancho Regional do Sorraia. Os fados estão a cargo das vozes de Casimira Alves, Madalena Gil e Manuel João Ferreira, acompanhados na guitarra e viola por Diogo Ferreira e Ginestal Martins.

A organização promete noite especial com serviço de jantar, com início pelas 20h00 e com reserva obrigatória.