Exposição dos 100 anos da Associação de Futebol de Santarém em Almeirim

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) inaugura a Exposição dos 100 anos da AFS no próximo dia 18 de outubro, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim.

A Associação de Futebol de Santarém está a comemorar 100 anos de existência, com uma exposição que está a percorrer os 21 concelhos do distrito de Santarém. Um século de vida, é uma longa jornada com muitas vidas para contar. E é isso, precisamente, que os 35 painéis que integram a exposição itinerante da AFS nos relatam. Desde o seu começo, a 19 de novembro de 1924, até ao retrato atual da Associação, em 2024.

Esta exposição da centenária Associação de Futebol de Santarém regista, nos seus 35 painéis, várias gerações de atletas, de árbitros e dirigentes associativos, alguns deles com nomes gravados a letras de ouro nos anais da Associação. Bastará dizer que nestes 100 anos a AFS soma um total de perto de 300 clubes filiados, tantos deles infelizmente já extintos ou desativados, assim como a linhagem de 30 Presidentes nas sucessivas Direções da AFS.

Muitas coisas mudaram ao longo de um século, também no futebol: regras, organização, equipamentos, tecnologia, até modalidades se acrescentaram; mas a Associação de Futebol de Santarém conseguiu sempre vencer as adversidades e crescer sustentadamente. Atualmente, contabiliza 78 clubes no ativo e mais de 9.600 atletas inscritos, o que faz da AFS uma das mais relevantes Associações da Federação Portuguesa de Futebol.