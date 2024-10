Reunião geral de trabalhadores encerra repartição de Finanças de Almeirim

Os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) estão a assistir ‘online’ à reunião geral convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), situação que levou ao encerramento da maioria dos serviços de Finanças do país.

Segundo o STI, a reunião, que decorre entre as 09h00 e as 13h00, por meios telemáticos, teve uma “grande adesão” e está a provocar “significativos constrangimentos nos serviços de Finanças”. A repartição de Almeirim é um dos locais onde a grande adesão provocou o encerramento dos serviços.

A reunião geral dos trabalhadores do fisco foi convocada pelo STI para discutir temas relacionados com a valorização das funções de autoridade da AT, o reforço dos quadros de pessoal e as perspetivas de carreira, bem como as condições para combater “de forma eficaz a fraude e evasão fiscal, os tráficos ilícitos e condições para garantir a segurança externa da fronteira da União Europeia”.

O STI sublinha que tem tentado por “todos os meios” dialogar com o ministro das Finanças, sem que este tenha tido “tempo para ouvir os trabalhadores”, acusando Miranda Sarmento de não fazer o mesmo que outros colegas do executivo que “têm lutado pelos seus em Conselho de Ministros”.