AFS e Mcdonald’s de Santarém premiam melhores alunos/atletas

Foi num ambiente repleto de boa disposição que a Associação de Futebol de Santarém, em parceria com o McDonald’s de Santarém, entregou novamente o Prémio de Mérito aos melhores alunos/atletas, desta vez relativa à época 2022-2023. A cerimónia decorreu na quinta-feira, 10 de outubro, no restaurante McDonald’s, em Santarém.

Na sua intervenção, o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, a importância da prática desportiva e da escola como trampolim para o futuro dos mais jovens. Aproveitou ainda para sublinhar o papel essencial dos clubes na formação dos mais novos.

“São eles que permitem que, no nosso caso, 10.000 inscritos na Associação, possam praticar aquilo que mais gostam”, afirmou, destacando que este neste ano especial em que a AF Santarém está a celebrar os 100 anos de vida, estão em marcha um conjunto de iniciativas para comemorar esta importante data, que irá culminar no dia 22 de novembro, dia da gala do centenário.

Francisco Jerónimo concluiu, congratulando a disponibilidade imediata do McDonald’s de Santarém para repetir a iniciativa.

“É uma iniciativa que muito nos orgulha, já reconhecida pela FPF, de tal forma que se associa disponibilizando um dos prémios, dois bilhetes para ir assistir a um jogo da Seleção A”, adiantou.

Maria Emília Santos, franquiada do McDonald’s de Santarém, felicitou os quatro jovens distinguidos e agradeceu à AF Santarém pela confiança demonstrada e pelo trabalho conjunto ao longo destes anos. A empresária aproveitou ainda a ocasião para anunciar publicamente que a sua filha, Ana Margarida Teixeira, atualmente com a gestão de seis McDonald’s, irá passar a ser franquiada do restaurante McDonald’s de Santarém a partir de dezembro.

“Foram quase 30 anos a representar esta grande marca e Santarém foi o meu primeiro restaurante e, por isso, para mim, é um ente muito querido. A Ana vai agora continuar este trabalho, naturalmente com a sua gestão e o seu cunho pessoal”, afirmou.

Ana Margarida Teixeira admitiu ser um privilégio poder contribuir para a continuidade do trabalho da franquiada Maria Emília Santos, e confessou que o Prémio de Mérito McDonald’s sempre foi muito acarinhado pela sua mãe.

“Quero reiterar o meu compromisso com a AF Santarém para dar continuidade a este projeto e desafio os atletas da região a trabalharem para poderem ser um dos contemplados com este prémio nos próximos anos”, concluiu.

A vice-presidente da Câmara Municipal de Coruche, Fátima Galhardo, sublinhou a importância deste tipo de distinção e o papel dos clubes de formação no incutir de valores aos mais novos.

“O CAD Coruche tem uma grande responsabilidade por apostar verdadeiramente no desporto de formação, dá valor aos jovens, atribui valor aos familiares e cada vez que fazemos um evento em Coruche vimos que existe uma reunião de amigos em prol do desporto, mas sobretudo em prol da família CAD Coruche”, declarou.

António Rebelo, em representação da Câmara Municipal de Santarém, parabenizou todos os atletas distinguidos e todos os clubes, em especial os que apostam na formação.

“Nós no Município de Santarém, o grande volume de apoio financeiro no desporto vai todo canalizado para as modalidades de formação desportiva”, referiu, agradecendo ao McDonald’s por continuar com a iniciativa e no apoio ao desporto.