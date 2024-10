Após encerrar a carreira com os WAKO, numa Meo Arena quase lotada, o almeirinense Nuno Rodrigues retoma os palcos com os seus Pântano, no festival Rock da Velha, em Pernes, que celebra a sua sagacidade cultural de 25 anos no distrito de Santarém.

O evento conta também com as bandas Men Eater e Monstru, e um after-hours conduzido pelo DJ Mix Radio Show

As entradas são apenas cinco euros.