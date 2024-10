Paço dos Negros punido com um jogo à porta fechada e multa

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém (AFS) puniu a ADCR Paço Negros a um jogo à porta fechada e multa de 250 euros, na sequência dos desacatos na bancada no final da partida com o Marinhais, na 1ª jornada do Campeonato Distrital da 2ª divisão da AFS.

Na partida, o Paço dos Negros foi derrotado por 1-2 frente ao Marinhais, com o golo dos pacenses a ser apontado por Ricardo Pereira. Perto do final, o jogo viria a ser marcado por uma interrupção, de vários minutos, por desacatos na bancada, situação que obrigou à intervenção da GNR.

No mapa de castigos do Conselho de Disciplina da AFS, os dois clubes foram punidos com um jogo à porta fechada e uma multa de 250 euros, por infração do artigo 150.1 (das invasões e distúrbios coletivos) do Regulamento Disciplinar da Associação de Futebol de Santarém.

Segundo o artigo do regulamento disciplinar, o clube é punido se os “sócios ou simpatizantes invadam o terreno de jogo com o intuito de protesto ou exercício de ameaça á integridade física de pessoa autorizada a permanecer no terreno de jogo ou de outros espectadores, ou provoquem distúrbios que determinem justificadamente o árbitro a atrasar o início ou reinício do jogo ou a interromper a sua realização por período superior a 5 minutos”.

Para além desta deliberação, o Paço do Negros está ainda a contas com um processo disciplinar que irá apurar todas as circunstâncias da partida.

Bernardo Matias Fernandes, jogador do Paço dos Negros, que foi expulso aos 30 minutos da partida, está suspenso preventivamente e tem um processo disciplinar sobre si. Também Afonso Inácio, expulso com duplo amarelo, para lá dos 90 minutos, foi suspenso por um jogo.

O clube de Paço dos Negros ainda não se pronunciou sobre a situação.