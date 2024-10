Ministro da Educação inaugura requalificação da obras da escola Febo Moniz

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, inaugurou na segunda-feira, dia 28 de outubro, a requalificação da Escola Escola Básica 2,3 Febo Moniz, na segunda-feira, dia 28 de outubro, em Almeirim.

O governante descerrou uma placa, visitou os vários espaços e salas renovadas da infraestrutura e aproveitou ainda o momento para ver como estavam a decorrer as aulas. O investimento camarário nesta escola ascendeu aos cerca de 3,8 milhões de euros, tendo sido renovados os espaços exteriores, salas de aula e toda a iluminação.

José Carreira, diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim, deu conta ao ministro dos vários projetos em parceria com a autarquia que são fornecidos aos estudantes e fez pedidos ao governante, tais como: uma maior largura de banda de internet, mais professores e a conclusão da Escola Secundária Marquesa de Alorna.

Durante a sua intervenção, Fernando Alexandre, deixou elogios à articulação entre o Agrupamento e a Câmara Municipal de Almeirim, com base na transferência de competências, e destacou que o Governo tem como prioridade uma estratégia de investimento anual nas escolas, evitando a sua degradação e terminar com a dependência dos fundos comunitários.

“As autarquias, hoje, têm um papel muito importante na educação, em garantir as condições para que as escolas funcionem, seja do ponto de vista das infraestruturas, seja do ponto de vista do pessoal não docente e das condições em geral, não relacionadas com a parte pedagógica”, assinala o ministro da Educação.

“É fundamental garantir essa articulação e penso que aqui se faz um bom trabalho”, adianta.

Depois da Febo Moniz, será a Secundária a entrar em obras com um novo bloco, biblioteca, auditório, espaço desportivo exterior coberto e novas salas de ginástica. As obras devem rondar os 13,2 milhões de euros e o presidente da Câmara de Almeirim assinala que a vinda dos fundos para essa obra devem estar disponíveis em breve.

“Nós para lançarmos o concurso precisamos de ter os fundos. Estou certo que isso, em breve, ficará resolvido e tudo o que queremos é criar as condições para que isto possa andar. Estamos a falar de 13,2 milhões de euros e, portanto, é obviamente muito dinheiro e, enfim, acredito que brevemente”, acrescentando que a efetivação do desbloqueio dos fundos “seja com o Banco Europeu de Investimento, seja com a questão do Orçamento de Estado, as coisas devem resolver em breve”.

A Câmara Municipal de Almeirim já investiu mais de 10 milhões de euros, nos últimos anos, na requalificação do parque escolar do concelho, sendo a Escola Secundária Marquesa de Alorna a que falta requalificar.