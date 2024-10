Novidades na prova de resistência de motos 50cc em Foros de Benfica

A segunda prova do troféu de resistência de motos com cilindrada de 50 centímetros cúbicos volta a Foros de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, no dia 10 de Novembro, aberta a pilotos federados e não federados, mas com novas classes. Este ano a Prova da Sopa da Pedra é aberta às classes de motos a Ar e Radiador, com quadros 50cc originais, e foi adicionada uma terceira categoria: Protos para motos com quadros livres. As entradas do público são gratuitas e a corrida tem a chancela da Federação de Motociclismo de Portugal, que confere uma garantia de qualidade técnica e de segurança.

A prova terá duas mangas de duas horas cada, uma para as classes Ar e Radiador e outra para a classe Proto, sendo que as corridas decorrem da parte da tarde e os treinos livres e cronometrados são durante a manhã. As equipas são constituídas por dois a três pilotos, podendo uma equipa ter pilotos federados e hobbies. Este ano a restauração local juntou-se à organização e oferece refeições aos primeiros classificados de cada classe, além de que todos os que forem ao pódio recebem uma camisola alusiva ao evento, bem como uma garrafa de espumante da Adega de Almeirim.

Já estão inscritas equipas de várias zonas do país, como do Algarve, além de várias do distrito de Santarém. Quem ainda se quiser inscrever pode fazê-lo através do link: https://www.lojadokart.com/?page_id=18036, onde está também disponível o regulamento. Os pilotos que não tenham licença desportiva têm de pagar o seguro no dia da corrida.

No troféu, em pista de terra, podem correr todos os tipos de motos, desde que tenham 50cc cúbicos e quadro homologado nas categorias Ar e Radiador, independentemente de estarem matriculadas ou não. As motos não podem correr com equipamentos de estrada, como faróis e farolins. Os pilotos têm de dispor dos equipamentos de segurança habituais para esta provas motociclistas, como capacete, luvas, botas e colete.

Para a organização esta corrida é importante para o fomento da modalidade na região de Santarém. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: motor.descularte@gmail.com ou pelo tlm. 935333153.