Concelho de Almeirim sob aviso amarelo devido à chuva forte e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o concelho de Almeirim e o distrito de Santarém sob aviso amarelo, esta quarta-feira, dia 31 de outubro, devido à previsão de aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Segundo o IPMA, o aviso para a região de Santarém vai vigorar entre as 12h00 de hoje e as 00h00 de quinta-feira. Em Almeirim é expectável que ocorrência de chuva e trovoada seja mais intensa entre as 16h00 e as 23h00.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo instituto quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.