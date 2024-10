Vinhos do Tejo no TOP 50 do concurso Sélections Mondiales des Vins du Canada 2024

São três os Vinhos do Tejo que estão de parabéns, em dose dupla, por terem arrecadado medalhas “douradas” e, ao mesmo tempo, certificado de presença no TOP 50 do concurso Sélections Mondiales des Vins du Canada 2024 (SMVC). Com Grande Medalha de Ouro, o eleito foi o Detalhe Reserva tinto 2019 (Adega do Cartaxo) e, com Medalhas de Ouro, o Quinta da Alorna Abafado 5 Years branco 2017 (Quinta da Alorna) e o Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva Fernão Pires branco 2021 (Quinta do Casal Monteiro). Dois brancos, por sinal monocastas de Fernão Pires e com origem em Almeirim, e um tinto, de blend e origem em terras do Cartaxo.

Um privilégio para região e para o país, na medida em que são três entre cinquenta vinhos de todos os cantos do mundo, coroados na 31.ª edição desta competição, que se realiza anualmente, no Canadá. Num total de 18 vinhos medalhados – 1 Grande Ouro, 13 Ouro e 4 Prata –, o SMVC 2024 brindou ainda onze Vinhos do Tejo com medalha de ouro e quatro com medalha de prata. À semelhança do que aconteceu no ano passado, eleita como Produtor do Ano do SMVC 2023 – mérito que aconteceu por ter sido o mais premiado de toda a competição, com 4 Grande Ouro e listados no importante TOP 50; 4 Ouro e 1 Prata –, a Adega do Cartaxo voltou a destacar-se, este ano com 7 vinhos medalhados, 1 com Grande Ouro, 4 com Ouro e 2 com medalha de Prata.

No que toca aos três grandes premiados, podem facilmente ser adquiridos na loja física e/ou on-line da Rota dos Vinhos do Tejo, em www.rotadosvinhosdotejo.pt, ou junto dos produtores, com a Adega do Cartaxo e a Quinta da Alorna a fazerem-no através das suas lojas on-line e a Quinta do Casal Monteiro através dos contactos indicados no site. O Detalhe Reserva tinto 2019 (€18,00) e o Quinta da Alorna Abafado 5 Years branco 2017 (€12,50) têm uma boa presença no mercado nacional, estando o Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva Fernão Pires branco 2021 (€15,00) mais presente em mercados internacionais.

Luís de Castro, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, entidade que apoia na promoção junto deste e de outros concursos – e eventos –, considera “que estar presente neste renomado ranking é muito importante em duas óticas: avaliar a perceção que os enófilos têm dos vinhos e da qualidade dos mesmos, mas também potenciar vendas e gerar a entrada em novos mercados. No caso do Sélections Mondiales des Vins têm como objetivo destacar os produtos que se saíram melhor no concurso, com via a entrarem mercados do Canadá e Estados Unidos da América.”.

A organização do concurso congratula-se de anunciar que, pelo quarto ano consecutivo, a lista dos 50 vinhos com as melhores pontuações nesta competição será entregue à SAQ e que, dessa lista, 25 produtos não representados vão entrada direta e gratuita no seu catálogo de produtos. A equipe de comercialização de produtos da SAQ incluiu, assim, esses vinhos em seu plano de aquisição para que sejam degustados e, de acordo com sua avaliação, comercializados.

Sélections Mondiales des Vins du Canada 2024

Lista de Vinhos do Tejo premiados

TOP 50 + Medalha de Grande Ouro

Detalhe Reserva tinto 2019 (Adega do Cartaxo)

TOP 50 + Medalha de Ouro

Quinta da Alorna Abafado 5 Years branco 2017 (Quinta da Alorna)

Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva Fernão Pires branco 2021 (Quinta do Casal Monteiro)

Medalha de Ouro

Quinta do Casal Monteiro Arinto & Fernão Pires branco 2023 (Quinta do Casal Monteiro)

CTX Clássico Abafado branco 2019 (Adega do Cartaxo)

Fiuza Canto do Pedro Reserva Verdelho branco 2023 (Fiuza & Bright)

Vila Jardim tinto 2022 (Quinta Vale do Arno)

Coudel Mor Reserva tinto 2018 (Adega do Cartaxo)

Espírito Lagoalva tinto 2022 (Quinta da Lagoalva)

Cavalo Negro Vinhas Velhas tinto 2020 (Parras Wines)

Cavalo Bravo Reserva tinto 2021 (Parras Wines)

Detalhe Reserva branco 2023 (Adega do Cartaxo)

Bridão Reserva branco 2021 (Adega do Cartaxo)

Terra de Lobos branco 2023 (Quinta do Casal Branco)

Medalha de Prata