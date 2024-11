“5 vale o dobro” vai injetar 100 mil euros na economia local

A Câmara Municipal de Almeirim vai voltar a lançar a campanha “5 vale o dobro” para incentivar as compras e injetar 100 mil euros no comércio tradicional.

A campanha “5 Val€ o Dobro” tem sido catalogada de enorme sucesso e este ano está de volta.

A campanha promovida pela Câmara Municipal de Almeirim, em parceria com a Movalmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim, visa incentivar e dinamizar o comércio local na época natalícia no concelho. A emissão de 10 mil vales de compras potencia um incremento no volume de negócios dos comerciantes locais de 100 mil euros.

As inscrições para os comerciantes que pretendam aderir à campanha abriram no dia 7 de novembro, que devem contactar o email cincovaledobro@almeirim.org.

Os voucher’s vão ser disponibilizados em breve à população na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim.