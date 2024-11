Pai e filho participam no nacional de tenis

José Rodrigues e José Miguel Rodrigues, tenistas da Associação 20kms de Almeirim, disputaram o quadro de qualificação do Campeonato Nacional Absoluto – a maior competição do calendário nacional – mas ficaram pelo caminho sem aceder ao quadro principal.

José Miguel Rodrigues cedeu apenas na ronda de acesso ao quadro principal. O tenista de Almeirim começou por bater Bruno Ouvidor, da ANA Gondomar, por 1/6, 6/1, 4/0 e desistência. Na ronda decisiva, o tenista da Associação 20kms de Almeirim caiu frente a Vicente Couto, do CC Quinta da Moura, pelos parciais de 6/1 e 6/1.

Já José Rodrigues defrontou na inaugural do qualifying Daniel Lopes Silva, do Sport Clube do Porto e 10º cabeça de série da qualificação, tendo cedido pelos parciais de 6/2 e 6/3. Lopes Silva ficou pelo caminho na ronda seguinte frente a João Rodrigo Barreto, do CT Portimão e Rocha.

O Campeonato Nacional Absoluto/Taça Guilherme Pinto Basto decorre entre os dias 2 e 9 de novembro no complexo desportivo do Jamor. Esta competição é a mais relevante do calendário da Federação Portuguesa de Ténis e conta como principais favoritos à vitória o tenista Frederico Silva, do CT Caldas da Rainha e Francisca Jorge, do CT Guimarães.