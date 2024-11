Detido por furto em estabelecimento comercial em Almeirim

Tal como o Jornal O ALMEIRINENSE adiantou em primeira mão, o Posto Territorial da GNR de Almeirim, no dia 4 de novembro, deteve um homem de 42 anos por furto em estabelecimento comercial, no concelho de Almeirim.

Segundo a GNR, após uma “denúncia a dar conta de um furto num estabelecimento comercial”, os militares da Guarda realizaram “diligências policiais que permitiram localizar e identificar o indivíduo”.

“A ação policial culminou com a detenção do suspeito e com a recuperação do material furtado, no valor de cerca de 1000 euros”, adianta a mesma fonte.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém.