Autárquicas 2025

A um ano de distância das próximas eleições autárquicas, e sabendo que por força da lei o atual presidente da Câmara Municipal de Almeirim não se pode recandidatar por ter atingido o limite de mandatos, o PS de Almeirim decidiu que era altura de escolher o seu próximo candidato à presidência da autarquia.

Um ano é o tempo necessário para que o novo candidato possa estruturar o seu programa e pensar na constituição das listas aos vários órgãos do Concelho, para atempadamente os submeter à aprovação da Comissão Política Concelhia (CPC). Não são decisões para se fazerem em cima do joelho nem para a última hora.

O PS possui, atualmente, em Almeirim, entre os militantes e quadros, um largo leque de soluções disponíveis para o desempenho do cargo, mas na última reunião da CPC foi decidido, por unanimidade, escolher o melhor entre todos, o atual presidente da Junta de Freguesia de Almeirim Joaquim Manuel Deus Catalão.

Joaquim Catalão é um autarca com décadas de experiência no desempenho de cargos políticos na Junta, na Concelhia e nos órgãos distritais do PS, e um conhecedor profundo da realidade e dos problemas do concelho. Sendo um apoiante de primeira hora do atual presidente da Câmara Pedro Ribeiro, tem com ele uma relação de grande proximidade e cumplicidade, garantia de continuidade da dinâmica de progresso que se instalou no Concelho, sendo, no entanto, um homem com visões próprias para o futuro de Almeirim, fruto da sua vasta experiência e demonstrada competência, que são reconhecidas pela esmagadora maioria da população da Freguesia e do Concelho.

O PS a garantir o futuro de Almeirim e esse futuro passará inequivocamente por Joaquim Catalão. Uma decisão sábia e uma grande escolha.

Gustavo Costa – PS Almeirim