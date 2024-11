Aplica-se com toda a propriedade o provérbio faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. O senhor Presidente da Câmara de Almeirim como é costume, mais uma vez mentiu aos munícipes, ao afirmar que vai poupar nas festas para fazer obras, nada mais falso, o senhor Pedro Ribeiro vai continuar a fazer falsas promessas até ao último dia do mandato, felizmente só falta um ano!

Ò senhor Pedro Ribeiro pagar 13.000 euros à SIC para andar com o camião a fazer campanha eleitoral pelo Conselho é poupar? Isto se percorresse o Conselho inteiro, como o senhor diz, o camião não entra em todas as localidades do concelho, felizmente já só falta um ano.

Quanto gastou no Festival da Sopa da Pedra? Quanto à campanha eleitoral que o senhor anda a fazer, do vale-tudo, como aconteceu em 2021, é uma vergonha, o senhor não tem ninguém do PS competente para liderar as listas às autárquicas 2025? É preciso ir buscar um candidato do “diz que disse”. O que em 2022 era mentira, em 2024 já é verdade, porque na entrevista que deu ao Mirante, em 2022, a política tinha acabado para Joaquim Catalão, e agora aparece como candidato a Câmara municipal de Almeirim, até parece que foi empurrado.

Não é necessário andarem a convidar pessoas do PSD para encabeçar as listas do PS, como fizeram nas Fazendas de Almeirim. Então o tal vice-presidente do executivo da freguesia das Fazendas de Almeirim que já tinha tantos projetos agora já não presta?

Achei tão caricato o que li num jornal do distrito, que não resisto a comentar. O senhor Pedro Ribeiro afirmou, a esse jornal, que trabalhou muito em jovem e tem o vício do trabalho. Senhor Pedro Ribeiro, é pena que esse vício só chegasse aos 50 anos, mas ainda está a tempo de começar a trabalhar como fazem alguns funcionários da Câmara, nomeadamente licenciados, os quais ganham 5 vezes menos que o senhor que tem apenas o 12º ano, mas é o seu socialismo que apregoa igualdade e justiça social, mas só se aplica essencialmente aos oportunistas, porque os verdadeiros socialistas não necessitam da política para viver como o senhor, mas não fico triste que temos mais no concelho a viver sem trabalhar, pode ser que em 2025 isso acabe para muitos!

António Nunes – PSD Almeirim