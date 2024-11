Nuno Batista criou a NB Jardins, em 2014. A empresa tem crescido de forma sustentada e, além de já trabalhar em todo o país, há uma preocupação grande com as questões ambientais.

Como e quando nasceu a NB Jardins?

A empresa foi criada em 2014 e, inicialmente, a atividade foi em nome individual, com dois funcionários. Entretanto, a carteira de clientes foi crescendo, o que conduziu ao aumento do número de funcionários quer na produção quer no quadro técnico e ao investimento no parque de máquinas. Iniciamos com trabalhos de manutenção de espaços verdes em clientes particulares na região e atualmente realizamos obras públicas e privadas em todo o país.

O vosso trabalho incide nos jardins: Desde a concepção à manutenção?

Realizamos projeto, construção e manutenção de espaços exteriores, projeto e instalação de sistemas de rega automática, desmatações, podas de árvores, etc.

Preferem começar um trabalho desde o “projeto”?

Trabalhamos de ambas as formas. Existe a situação em que começamos por conhecer o local e as pretensões do cliente, elaboramos o projeto de concepção e, posteriormente, a construção. Ou fazemos a orçamentações e construção do espaço a partir de projeto já existente.

Estamos a falar de áreas grandes e pequenos?

Trabalhamos em todo o país para o setor público (municípios, juntas de freguesia, estabelecimentos de ensino, etc.) e privado (empresas, unidades hoteleiras, clientes particulares). Trabalhamos em projetos de diferentes dimensões e graus de complexidade. Oferecemos a mesma importância e dedicação a todos os trabalhos realizados, independentemente da sua dimensão.

Estamos a falar de uma área onde é preciso muitos cuidados e controlar muitos fatores? Desde o tipo de plantas, às condições meteorológicas…

É uma atividade onde é necessário considerar várias condicionantes: o conhecimento do espaço a intervir, as condições edafoclimáticas, a adequação das espécies vegetais ao local, os recursos hídricos disponíveis, o controlo de pragas e doenças, etc.

As mudanças climatéricas a que estamos a assistir vai mudar o tipo de jardins que temos? E necessidades de poupar água?

As mudanças climatéricas conjuntamente com a necessidade cada vez mais premente da reduzir os consumos de água conduzem a algumas alterações na concepção dos espaços verdes. Por exemplo, diminuição das zonas regadas que são substituídas por coberturas de inertes soltos (seixos, gravilhas, estilhas, etc) ou por prados de sequeiro. É importante, no entanto, sensibilizar para a importância da plantação de vegetação (adaptada às condições edafoclimáticas do local) e ter zonas de revestimentos permeáveis de forma a amenizar o clima e permitir a infiltração da água no solo. É imprescindível a instalação de sistemas de rega automatizada nos espaços verdes de forma a ter uma gestão eficiente dos consumos de água. É também importante que haja uma manutenção e monotorização constante desses sistemas de forma a evitar roturas e avarias que possam conduzir a fugas e desperdícios de água.