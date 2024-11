Isabel Carvalho conquista torneio de veteranos da Feira Nacional do Cavalo

A tenista da Associação 20kms de Almeirim, Isabel Carvalho, conquistou o V Torneio Veteranos Feira Nacional do Cavalo em veteranos +45. No mesmo escalão, Helena Palhas e Sara Pereira são vice-campeãs em pares.

Isabel Carvalho conquistou o torneio ao vencer na final Luzia Serigado, do CT Torres Novas, pelos parciais de 6/3 e 6/2. Até à conquista do torneio, a tenista de Almeirim, que defendia o estatuto de 1º cabeça de série, derrotou Catarina Gama, do Riba Clube, por 3/6, 6/3 e 10-7 no decisivo Super Tie-Break.

Ainda em singulares, Helena Palhas ficou pelo caminho na meia-final. Depois de ter vencido Ana Rita Silva, do CT Torres Novas, por 2/6, 6/2 e 12-10, acabou por cair frente a Luzia Serigado por 6/2 e 6/4, depois de um encontro anterior muito disputado. Já Sara Pereira cedeu na ronda inaugural frente a Catarina Gama por 6/1 e 6/0.

Em pares, no escalão de +35, Helena Palhas e Sara Pereira sagraram-se vice-campeãs, cedendo apenas frente a Ann Fernandes (CET Leiria) e Lama Mouhandess (CT Torres Novas). No acesso à final, as tenistas da Associação 20kms de Almeirim venceram as 2ºs cabeças de série, Ana Isabel Caixinha (CT Golegã) e Catarina Gama, por 6/3, 3/6 e 10-5.

O V Torneio Veteranos Feira Nacional do Cavalo decorreu entre os dias 8 e 10 de novembro e foi promovido pelo Clube Ténis da Golegã, integrando o calendário nacional da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C nos escalões de +35, +45 e +55.