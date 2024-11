Enfermeiros chefe de urgência promovem reunião nacional em Almeirim

A Biblioteca de Almeirim foi palco da primeira reunião nacional de enfermeiros chefes de urgência, no passado dia 4 de outubro. Esta iniciativa, que contou com o apoio da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) e do Município de Almeirim, reuniu enfermeiros chefes de 30 serviços de urgência do país, incluindo as ilhas, num esforço coletivo para discutir e melhorar as práticas de resposta nos cuidados urgentes.

A abertura do encontro iniciou-se com a intervenção de Joaquim Brissos, enfermeiro da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em representação de um grupo constituído por enfermeiros chefes de 49 serviços de urgências do país. De acordo com o profissional, a ideia de realizar o evento na região da Lezíria surgiu por se tratar de um local central, tendo “desde o início contado com todo o apoio da ULS Lezíria e do Município de Almeirim”.

Seguiu-se a intervenção do enfermeiro diretor da ULS Lezíria, João Formiga, que expressou grande satisfação pela realização deste encontro pioneiro na região, sublinhando a importância da cooperação entre as diversas unidades de saúde para alcançar uma “gestão mais eficiente e integrada das urgências”.

Destacou ainda que, num setor que enfrenta uma procura crescente, é fundamental que exista uma coordenação estreita e intercâmbio de boas práticas para garantir uma resposta eficaz às necessidades da população.

Por sua vez, ao intervir, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, parabenizou o grupo pela iniciativa, manifestando o compromisso da autarquia em apoiar ações que promovam a saúde e o bem-estar da comunidade. Salientou ainda o valor da existência de parcerias entre entidades de saúde e o poder local para enfrentar desafios que afetam toda a população.

Ao usar da palavra, a diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares da ULS Lezíria, Ana Rita Paulos, enfatizou a relevância de encontros como este para a melhoria contínua dos serviços de saúde. “Conheço bem o trabalho desenvolvido nos serviços de urgência, em que o trabalho de equipa é fundamental. É dos serviços mais complicados de gerir, quer pela necessidade constante de recursos humanos, quer pela dinâmica do próprio serviço ”, referiu.

Seguiram-se as intervenções de Paula Lino, enfermeira coordenadora do Departamento de Urgência, e Sandra Marques, enfermeira chefe da Urgência Geral, que destacaram o orgulho em colaborar num evento desta importância. Ambas frisaram ainda a importância de partilhar experiências e discutir os atuais desafios dos serviços de urgência.

Esta primeira reunião nacional de enfermeiros chefes de urgência constitui um passo importante para a criação de soluções conjuntas, reforçando a capacidade de resposta dos serviços de urgência face às necessidades crescentes da população.