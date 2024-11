Adega de Almeirim promove vinho do concelho no continente asiático

A Adega Cooperativa de Almeirim integrou a comitiva de produtores nacionais na Tour 2024 de promoção de vinhos portugueses no continente asiático, em países como as Filipinas, Vietname, Tailândia e Índia, numa organização da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

Esta última etapa do périplo da CAP e dos vinhos portugueses pela Ásia, em 2024, iniciou-se em Manila, capital das Filipinas, que acolheu uma Masterclasse e uma Grande Prova de vinhos portugueses de 12 produtores nacionais de várias regiões vitivinícolas. Tratou-se da primeira visita da CAP a este mercado e revelou-se promissora, com um balanço bastante positivo por parte dos produtores que destacam o potencial de negócio nesta geografia.

A comitiva portuguesa seguiu, depois, para o Vietname, um país em que os produtores portugueses já atuam de forma consistente e em que o consumo de vinho está a crescer, impulsionado pelo aumento do interesse em torno da restauração de excelência. Neste país do sudeste asiático, a CAP promoveu uma abordagem diferenciada face às suas habituais Masterclasses, realizando um evento de harmonização com vinhos e alta gastronomia, apresentando os diferentes sets de vinhos. A passagem por este país culminou com uma Grande Prova, em que, mais uma vez, vinhos portugueses superaram, de acordo com o feedback recebido pela organização, as expectativas de todos os participantes.

Nova paragem: Tailândia, onde a CAP voltou após um interregno de cinco anos, devido à pandemia do Covid-19, com o objetivo de promover um novo jantar vínico para importadores e as já tradicionais Masterclasse e Grande Prova.

A viagem dos vinhos portugueses pela Ásia terminou na Índia, onde a CAP esteve com o este programa de promoção pela terceira vez, e onde participou, com a comitiva de empresas produtoras portuguesas, na ProWine Mumbai, um dos maiores eventos do género naquele continente, que reúne profissionais de todo o mundo do setor do vinho e outras bebidas.

Nesta viagem por quatro países, estiveram presentes os produtores nacionais Abegoaria, Adega Cooperativa de Almeirim, Barcos Wines – Adega Cooperativa de Ponte da Barca, Viniverde, Casa Ermelinda Freitas, Casa Relvas, Casa Santos Lima, Caves Campelo, Quinta da Lixa, Quinta das Arcas, Santos & Seixo Wines e Vallegre.

Luís Mira, Secretário-Geral da CAP, destaca: “Fechámos 2024 com chave de ouro, atendendo ao feedback muito positivo que fomos recebendo por parte dos importadores, retalhistas e consumidores com quem nos cruzámos ao longo deste ano, nas diferentes geografias que visitámos. O continente asiático tem cada vez maior apetência para o consumo de vinho e é com naturalidade que, nos últimos anos, nos temos focado na promoção internacional dos nossos vinhos nestas geografias.”

Recorde-se que, em 2024, a CAP viajou com dezenas de produtores nacionais para os mercados de Taiwan, Malásia, Hong-Kong, Cazaquistão, além das Filipinas, Vietname, Tailândia e Índia.

Acrescenta o responsável: “A CAP está comprometida em colocar nas ‘bocas do mundo’ o vinho português, dar a provar a sua qualidade, diversidade e excelência, procurando diversificar mercados e entrar em novas geografias. Este é um trabalho que desenvolvemos em parceria e lado a lado com os produtores, com vista a garantir um futuro mais sustentável para o setor.”

Em breve, será conhecido o plano de ações de promoção internacional do vinho português para 2025.