Frio e chuva nos próximos dias em Almeirim

O frio e a chuva estão de regresso nos próximos dias ao concelho de Almeirim, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O frio vai fazer-se sentir hoje e amanhã com o acentuado arrefecimento noturno e as temperaturas mínimas a bater no sete graus Celius.

O IPMA prevê a chegada da chuva a partir da manhã de quinta-feira, dia 14 de novembro, e a manter-se ao longo dos próximos dias. Com a chegada da chuva as temperaturas mínimas vão rondar os 12º e os 13º.

A descida acentuada da temperatura deu-se devido à chamada “gota fria”, também conhecida como DANA (no acrónimo em espanhol para depressão isolada em níveis altos). De acordo com o IPMA, a aproximação da depressão resulta de uma “crista anticiclónica” que vai fazer baixar as temperaturas.