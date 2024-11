Avisan regressa de 29 de novembro a 1 de dezembro no CNEMA

O Centro Nacional de Exposições, em Santarém, recebe a Avisan – Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, certame que decorre entre 29 de novembro e 1 de dezembro. O intuito é proporcionar aos agentes do sector um espaço central e acessível de modo a atrair empresas, criadores e profissionais do ramo para troca de ideias, experiências e efetuar negócios.

Durante a Avisan decorrem a 30ª Exposição Canina Nacional e a 24ª Exposição Canina Internacional a 30 de novembro e 1 de dezembro, respetivamente. Estas iniciativas contam com a direção técnica do Clube Português de Canicultura, são regidas pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas, registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.

No âmbito das Exposições Caninas realizam-se a 30 de novembro Monográficas do Collie, Dogue Alemão, Cane Corso e Especializadas da Associação Dobermann de Portugal, Boxer Club de Portugal, Clube Português do Bouledogue Francês, Clube Português do Golden Retriever e Clube do Cão de Fila de São Miguel. No dia seguinte, 1 de dezembro, realce para as Monográficas do Cão Pastor Belga e Bulldog.

Realce também para a 13ª Exposição Internacional de Gatos de Santarém que decorre a 30 de novembro e 1 de dezembro e que é organizada pelo Clube Português de Felinicultura, único órgão reconhecido oficialmente em Portugal, detentor do Livro de Origens Português e membro da Federação Internacional Felina –FIFe, maior órgão Felino a nível mundial.

Avisan: Atividades para todos os gostos

A Avisan conta com um programa diversificado que contempla várias iniciativas, tais como:

29 novembro a 1 dezembro: Apresentação Didática de Araras, Aves de Rapina e Répteis – Org. Anima Experience; Animação Infantil com Dança de Mascotes – Org. Anima Experience; 13ª ExpoAlcac – 9º Concurso / Exposição de Galinhas de Santarém – 2ª Monográfica de Galinhas Brahma de Portugal – Org. Associação Lusa de Criadores de Aves de Capoeira; 8ª Exposição de Columbicultura / Pombos de Raça – Org. Associação Portuguesa de Columbicultura; Passeios a Cavalo – Org. Picadeiro Quinta de São José; Shows de Voo Livre com Aves de Rapina – Org. Noctua Eventos

30 novembro e 1 dezembro: 1ª Exposição Ibérica de Periquitos Ondulados – Org. CPCPO – Clube Português de Criadores de Periquitos Ondulados; 22ª Exposição Nacional do Gloster – Org. Gloster Clube de Portugal

Ao longo de três dias os visitantes poderão apreciar várias exibições de répteis e animais exóticos que contarão com diversos exemplares como cobras, iguanas, tarântulas, formigas, entre outros. Esta exposição tem como objetivo mostrar ao público em geral que estas espécies são autênticos animais de companhia e que ocupam uma posição fulcral no ecossistema.

A Avisan tem patente uma mostra comercial de Equipamentos e Acessórios, com tudo o que é necessário para o bem-estar animal e é uma ótima oportunidade para conhecer as últimas novidades do mercado, como novos produtos e serviços.

De 29 de novembro a 1 de dezembro, a Avisan não deixará de cativar todos os que se interessam por este mercado. A mostra comercial, os milhares de aves de pequeno e grande porte, os répteis, os cães e gatos de diversas raças e outros animais de companhia são a certeza de um tempo bem passado na companhia de muitos amigos.

Entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro o horário do certame é entre as 10h00 e as 20h00 e entradas tem um custo de quatro euros. As crianças até aos 11 anos tem entrada gratuita.