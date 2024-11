Corta mato escolar reúne centenas de alunos na Zona Norte (c/fotos)

Centenas de alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim participaram no corta mato do desporto escolar – fase escola, que se realizou na manhã desta quarta-feira, dia 13 de novembro, no Parque da Zona Norte, em Almeirim.

Os primeiros classificados de cada escalão etário/sexo, irão representar o Agrupamento de Escolas de Almeirim na Fase Local do Desporto Escolar.

A organização do evento foi da responsabilidade do Agrupamento de Escolas de Almeirim e conta com a colaboração da secção de Atletismo dos 20 kms de Almeirim.