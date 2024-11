“Parque dos Sonhos” regressa com a magia do Natal na Chamusca

Animação de rua, roda de Natal, carrossel, pista e rampa de gelo, mercadinho de Natal e o Pai Natal prometem trazer magia ao Parque Municipal da Chamusca. O maior parque temático de Natal do Ribatejo decorre de 6 a 25 de dezembro com um programa para toda a família.

O espírito natalício está de volta à vila da Chamusca com a magia do Parque dos Sonhos. A iniciativa promovida pelo Município da Chamusca irá invadir o Parque Municipal de cor, luz, alegria, música e animação de Natal.

O maior parque temático de Natal do Ribatejo é um espaço de fantasia e de magia de Natal pensado para toda a família, é o ponto alto da oferta cultural do Município da Chamusca para o mês de dezembro, e o grande momento de convívio de toda a comunidade e de todos aqueles que visitam a vila nesta quadra.

O Parque dos Sonhos de Natal, que terá lugar de 6 a 25 de dezembro, vai contar com a presença do Pai Natal e dos seus duendes, que vão animar o Parque Municipal e receber as cartas que as crianças lhe escreveram, com a pista e rampa de gelo, roda de Natal, carrossel, artesanto, mercadinho de Natal e muita animação infantil.