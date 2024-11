Passeio Micológico identifica a diversidade de cogumelos na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia

A Reserva Natural do Cavalo do Sorraia recebeu o “Passeio Micológico”, organizado pela Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) no dia 9 de novembro, em Alpiarça.

A iniciativa começou com uma apresentação da associação, dos seus objetivos e atividades às duas dezenas de participantes. Seguiu-se uma explicação técnica por parte de Marta Mira, engenheira silvicultora, do Conselho Técnico da AANA e orientadora do “Passeio Micológico”, que forneceu informações técnicas sobre os cogumelos que poderiam ser encontrados na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia.

O passeio durou cerca de 2h30 e durante o percurso foi grande a diversidade de cogumelos encontrados, como, por exemplo, Amanita eliae, Lepista nuda, e Lactarius quietus. Junto de cada cogumelo mais interessante, o grupo juntava-se e a orientadora efetuava a identificação e explicava os pormenores caraterísticos daquele fungo. Alguns cogumelos foram recolhidos para uma identificação mais cuidada e, depois, distribuída a informação pelos interessados.

Fotografar os cogumelos constituía, também, um dos desafios do passeio, com o objetivo de realizar uma exposição na Biblioteca Municipal. Por essa razão, muitos dos participantes estavam preparados e, com telemóvel ou máquina fotográfica, procuraram os melhores ângulos para obterem a fotografia pretendida e selecionarem uma para a exposição.

No final do evento, Joaquim Nascimento, presidente da Direção da AANA, considerou que esta foi “uma amostragem excecional de cogumelos e as pessoas interessadas e interessantes, tornaram o passeio micológico muito agradável, ideia reforçada pela adesão de quatro sócios à AANA.”