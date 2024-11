Meu Super de Fazendas distinguido no Dia Nacional para a Igualdade Salarial

O Meu Super de Fazendas de Almeirim foi, hoje, pelas boas práticas na igualdade remuneratória entre homens e mulheres.



A distinção surge no dia em que se assinala o Dia Nacional para a Igualdade Salarial, juntamente com a comemoração do 45.º Aniversário da CITE, que era para se ter realizado no passado dia 20 de setembro, mas teve de ser cancelada.

Inês Graça, proprietária, fez questão de partilhar a distinção com Tânia Cordeiro que é cozinheira na empresa há seis anos e Sónia Policarpo está como oficial de carnes há nove.