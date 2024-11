Rancho de Fazendas volta a internacionalizar-se

Foi em novembro de 2019 que surgiu o convite para que o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim fosse em representação do concelho de Almeirim à vila geminada de Dreux, no âmbito do acordo de geminação entre as duas vilas realizado em 2018.

Com a pandemia Covid-19, apenas se conseguiu concretizar este intercâmbio neste ano de 2024. Foi no dia 3 de outubro que 30 elementos (dos 13 aos 73 anos) do Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim rumaram à cidade de Dreux, aventurando-se numa viagem de autocarro que durou cerca de 23h00. Na bagagem para além dos trajes, o grupo levou o típico farnel para as várias refeições da viagem, e o famoso vinho de Almeirim. À chegada, no dia 4, o grupo foi recebido pela delegação de Dreux com almoço na Maison de Antoine Godeau, e mais tarde, os vários elementos e amigos da delegação de Dreux acolheram calorosamente os elementos do Rancho das Fazendas em suas casas.

No dia 5 de outubro foi dia de representar Fazendas de Almeirim e Portugal pelas ruas de Dreux na “Feira de Saint-Denis” e à noite a participação no Festival de Folclore organizado pela Câmara Municipal de Dreux pela comemoração dos 845 anos da cidade, Festival com Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, grupo da Sérvia, grupo da Itália e grupo da Polónia, no âmbito das várias vilas geminadas com Dreux.

O dia 6 foi dia livre, em que o grupo aproveitou para visitar Paris, com visita à mítica Torre Eiffel, passeio pelo Rio Sena, e ainda passagem pelo Arco do Triunfo e pelos grandiosos Campos Elísios. À noite realizou-se um jantar convívio na Associação Portuguesa de Dreux entre os elementos do Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim, do Grupo Sérvio e dos elementos e amigos da delegação de Dreux que os acolheram em suas casas, e com direito a um intercâmbio de danças entre os vários elementos dos dois grupos.

O dia 7 de outubro amanheceu com uma leve mas persistente chuva, que antevia as despedidas entre os elementos do Rancho e os seus “donos” (amigos da delegação que os receberam em suas casas), como carinhosamente foram tratados durante estes três dias, curtos mas muito intensos.

E assim rumaram de volta às suas casas em Fazendas de Almeirim, ainda com algum farnel e vinho na bagagem, mas mais importante, com mais amizades e conhecimento que ficam para toda a vida.

O balanço da viagem foi bastante positivo, diz o elemento mais velho, e diretor deste agrupamento, Guilherme Simões: “realço a união entre os elementos que este tipo de viagens promove, e espera que haja mais viagens deste género. Já os elementos mais novos, Mariana Simões com 13 anos e Rodrigo Cruz com 14 anos, gostaram bastante da viagem, a Mariana como iniciante nestas grandes viagens quer repetir com toda a certeza!”

Por fim, o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim quer deixar o seu agradecimento público a todos os amigos de Dreux que os receberam tão calorosamente, com especial ênfase ao José Mário Fonseca e sua esposa, Maria Isabel, que ajudaram em toda a logística da receção e acomodação dos elementos do grupo em Dreux, e fizeram questão de acompanhar o grupo na viagem de ida.