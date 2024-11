Politécnico de Santarém promoveu celebração do início formal da Universidade Europeia ACE2-EU

O dia 4 de novembro de 2024 fica marcado pela sessão de celebração do início formal da Universidade Europeia Applied, Connected, Entrepreneurial and Engaged – European University (ACE2-EU), em momento que juntou centenas de membros das 9 universidades que compõem esta universidade europeia.

O projeto ACE2-EU foi celebrado numa sessão online, que reuniu a comunidade internacional de membros da Universidade Europeia, entre reitores, membros das comissões de coordenação, docentes e não docentes, estudantes, investigadores, parceiros e intervenientes estratégicos comprometidos com o avanço de metas colaborativas, tanto na Europa como além-fronteiras.

O evento ofereceu uma plataforma de excelência para que os membros da equipa estabelecessem conexões, discutissem os passos iniciais e delineassem as trajetórias promissoras que a universidade europeia ACE2-EU pretende desenvolver, proporcionando aos participantes a oportunidade de estabelecer relações profissionais, debater as ambições do projeto e consolidar uma visão coletiva para os anos vindouros. Esta sessão interativa sublinhou o compromisso inabalável deste projeto inclusivo, onde os participantes partilharam experiências e aspirações, formulassem questões e celebrassem juntos o arranque dos trabalhos formais.

A extensa equipa da universidade europeia ACE2-EU demonstra um entusiasmo notável quanto ao percurso que se avizinha e aos resultados ambicionados que este projeto poderá alcançar. À medida que o evento se encerrava, os participantes, visivelmente inspirados, mostravam-se prontos para abraçar a missão partilhada do ACE2-EU: contribuir para uma Europa mais robusta e interligada através da educação, da colaboração e do reforço das comunidades.

Para Portugal, a participação do Politécnico de Santarém na ACE2-EU trará benefícios significativos, reforçando a internacionalização do ensino superior português, permitindo o acesso a redes de conhecimento, infraestruturas de investigação e oportunidades de financiamento a nível europeu.

O IPSantarém é uma instituição de ensino superior politécnico público, ao serviço da sociedade, empenhada na qualificação de alto nível dos cidadãos, destinada à produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão do saber de natureza profissional, da cultura, da ciência, da tecnologia, das artes, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental, elevando a centralidade no estudante e na comunidade envolvente, num quadro de referência internacional. É reconhecido como pólo de desenvolvimento e uma referência na formação, na cultura e na investigação desenvolvidas na região, criado na década de 70, integra atualmente cinco Escolas Superiores, quatro na cidade de Santarém e uma na cidade de Rio Maior