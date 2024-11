Campanha de natal em Coruche distribui prémios de 7500 euros

A Câmara Municipal de Coruche reforça, este ano, o apoio ao comércio local com a campanha “No Natal, Comércio Local”, oferecendo 55 prémios no valor total de 7.500 euros, ou seja, mais 25 prémios e mais 1.500 euros face à edição anterior.

A campanha, que decorre de 15 de novembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025, resulta de uma parceria com a Associação de Comerciantes do Concelho e conta com a colaboração das juntas de freguesia do concelho. Além do incentivo ao comércio local, o Município promove um vasto programa de animação natalícia, que inclui o Jardim de Natal, concertos, desfiles e atividades temáticas para toda a família.

A campanha “No Natal, Comércio Local” arranca já a 15 de novembro e prolonga-se até 6 de janeiro de 2025, Dia de Reis. Por cada 15 euros em compras realizadas nos estabelecimentos aderentes, os clientes recebem senhas de participação, carimbadas pelos comerciantes, até ao limite de 30 senhas (equivalente a 450 euros em compras). As senhas devem ser preenchidas e depositadas nas tômbolas localizadas no Posto de Turismo, no Museu Municipal de Coruche, na junta de freguesia da área de residência ou na Delegação Municipal do Couço.

A adesão à campanha está aberta a todos os estabelecimentos de comércio a retalho do Concelho (CAE 47), incluindo salões de cabeleireiros (subclasse 96021), institutos de beleza (subclasse 96022) e agências de viagens (subclasse 79110). Nos cabeleireiros e nos institutos de beleza, apenas são válidas as faturas de aquisição de produtos como cosmética e perfumaria. As exceções devem ser consultadas no documento normativo da campanha, disponível no site da Câmara. Os comerciantes interessados podem aderir à campanha e levantar os blocos de senhas no Posto de Turismo de Coruche.

Este ano, a campanha distribuirá 55 prémios em forma de vouchers (cheques-prenda) para serem utilizados nos estabelecimentos aderentes. Os valores dos prémios variam de 50 euros (do 31.º ao 55.º prémio) a mil euros (1.º prémio) e serão entregues aos vencedores mediante a apresentação de documento de identificação e da fatura correspondente à senha sorteada. O sorteio realiza-se no dia 10 de janeiro de 2025, pelas 14 horas, na Galeria do Mercado Municipal de Coruche.

A complementar a iniciativa de apoio ao comércio, o Município organiza ainda um programa especial de animação natalícia, que inclui a chegada do Pai Natal a 30 de novembro, um Jardim de Natal de 7 a 24 de dezembro, com mercadinho de Natal, casa do Pai Natal, carrossel parisiense e rampa de gelo, o desfile dos Pais Natais a 20 de dezembro, dois concertos de Natal a 21 de dezembro (concerto “Classic Christmas”, às 16 horas, pela Sociedade Instrução Coruchense e concerto municipal “Candlelight – Especial de Natal”, às 21 horas), o Comboio de Natal nas ruas de Coruche entre 14 e 24 de dezembro, além da iluminação natalícia e animações de rua com artesanato e produtos locais. Para esclarecimentos adicionais deve contactar-se o Gabinete de Imprensa, Relações Públicas e Imagem (GIRPI) da Câmara Municipal de Coruche.