Reino de Natal regressa dia 25 de novembro a Santarém

O Reino de Natal está de volta a Santarém de 25 de novembro a 25 de dezembro, com o objetivo de celebrar a magia do Natal com alegria, festa, movimento e dinamismo. O programa do evento conta com diversas atividades em diversos pontos da cidade.

O Jardim da Liberdade vai receber o tradicional Mercadinho de Natal, o Street Food e vários divertimentos: pista de gelo natural, rampa gigante, carrossel, mini roda e comboio.

Em pleno Centro Histórico, no Largo Padre Chiquito, vai estar presente o “Maior Presépio do Ribatejo”, com cerca de 600 figuras, feitas manualmente, em barro moldado, pelo artesão Eurico Ribeiro, da Póvoa de Santarém, assim como a Casa do Pai Natal.

Na Praça Sá da Bandeira, pode visitar o presépio tradicional de Natal e, na Praça Visconde Serra do Pilar, os mais pequenos vão ter também muita animação e entretenimento.