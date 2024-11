Almeirim tem futuro

Na nossa terra, encontramos talentos de todas as idades – uns ainda a dar os primeiros passos, outros já mais crescidos – meninos e meninas, homens e mulheres que têm sido manchete nas notícias, não só locais, mas também regionais e até nacionais. São nomes como o de Daniel Bragança, de Matilde Costa, de Dário Pereira, de Leonor Pinho, de Lucas Anjos, de João Veríssimo, de Sara Madeira, de Madalena Gil, de Beatriz Vital e de Clara de Freitas, entre tantos outros que permanecem fora dos holofotes, mas que, igualmente, carregam em si talento e valor. Estes jovens enchem-nos de orgulho, e merecem que a terra que os viu nascer e crescer reconheça o seu valor.

Foi aqui, em Almeirim, que muitos deram os primeiros passos em áreas tão diversas como a música, a engenharia, a medicina, o desporto e tantas outras. Os nomes mencionados são aqueles que têm mais visibilidade, fruto da sua exposição pública, mas há muitos mais, cujo talento e dedicação são igualmente notáveis. O sucesso que alcançaram é fruto do seu mérito pessoal – do talento, da perseverança, do apoio incondicional das suas famílias – mas também de infraestruturas adequadas e da dedicação incansável de professores, treinadores e outros profissionais que, em cada dia, ajudam a moldar e a descobrir talentos, muitas vezes ainda ocultos até para os próprios.

Almeirim tem vindo a crescer, e é essencial que continue a evoluir para oferecer aos nossos jovens as condições necessárias para que possam desenvolver ao máximo as suas potencialidades. É preciso garantir que, além do talento e da paixão, cultivem a integridade, a humildade e o respeito – valores que os farão não só excelentes profissionais, mas também cidadãos exemplares. Nos nossos jovens depositamos a confiança para o futuro, e as provas já são evidentes: Almeirim é um concelho com potencial, e sem dúvida, com futuro!

Helena Fidalgo – PS Almeirim