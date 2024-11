Miguel Arsénio sagra-se campeão do circuito mundial World Trail Majors

Miguel Arsénio sagrou-se campeão do circuito mundial Gran Canaria World Trail Majors, em Trailrunning. O atleta de Paço dos Negros terminou na segunda posição nos 100 quilómetros do RMB Ultra-trail Cape Town, na cidade do Cabo, África do Sul.

Miguel Arsénio terminou a prova em 10h45:23, com um desnível positivo de 4972 metros, sendo apenas superado pelo francês Hugo Deck, que terminou a prova 10h31:02.

Para se sagrar campeão deste circuito mundial, o atleta do concelho de Almeirim precisava de terminar no pódio à frente do canadiano Jean-François Cauchon (10º), algo que efetivamente conseguiu. Essencial para este resultado foi a vitória no Swiss Canyon Trail, em junho passado, que garantiu pontos importantes para o ranking deste circuito.