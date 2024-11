Aviso amarelo: Tempestade Bert traz vento e chuva ao concelho de Almeirim

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo este domingo e segunda-feira, dias 24 e 25 de novembro, devido à previsão de vento e chuva, por causa de uma superfície frontal fria que está associada à passagem da tempestade Bert.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo para chuva, por vezes forte, que poderá ser ocasionalmente acompanhada de trovoadas, entre as 21h00 de domingo e as 3h00 de segunda-feira. O aviso amarelo para vento de sudoeste com rajadas até 75 km/h vai vigorar entre as 18h00 de domingo e as 00h00 de srgunda-feira.

Apesar de Portugal continental não ser diretamente afetado pela tempestade Bert, uma superfície frontal fria que lhe está associada, atravessará o território entre o final de domingo, dia 24, e a manhã de dia 25.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.