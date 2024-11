GNR apreende meios de pesca ilegal no rio Almonda

O Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR apreendeu meios de pesca ilegal no rio Almonda, no dia 22 de novembro, no concelho da Golegã.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Santarém, os militares realizavam “uma ação de fiscalização, nas margens do rio Almonda”, tendo detetado e apreendido “duas redes de pesca, cinco nassas de pesca não identificadas, e diversos exemplares, entre os quais se destacam quinze quilos de lagostim”.

“No decorrer da ação, foram ainda restituídos ao habitat natural 21 carpas juvenis e seis enguias”, acrescenta a mesma fonte.

Os dispositivos de pesca ilegal foram apreendidos e posteriormente entregues ao Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) de Santarém.