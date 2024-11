Aves e borboletas noturnas monitorizadas no Paul da Gouxa

Decorre até ao próximo dia 1 de dezembro a monitorização de aves e borboletas noturnas no Paul da Gouxa, em Alpiarça. Esta ação, integrada no programa REWET e coordenada pela Universidade de Évora e pela Câmara Municipal de Alpiarça, conta com o apoio da Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) e da Quinta da Atela.

Segundo a organização da iniciativa, o objetivo é recolher “dados valiosos numa altura em que muitas espécies de aves estão em migração”, acrescentando que a monitorização contínua ao longo do ano “proporciona uma visão abrangente sobre os padrões de migração, comportamento e resposta das espécies às variações sazonais”.

A Reserva Natural Local do Paul da Gouxa destaca-se como um importante refúgio para a biodiversidade, oferecendo uma oportunidade única para a implementação de iniciativas de anilhagem científica de aves e amostragem de borboletas noturnas. Estas ações são essenciais para a monitorização e conservação da fauna local.

A anilhagem científica de aves é uma ferramenta crucial no estudo das populações e da ecologia das aves. A captura cuidadosa das aves, seguida da colocação de anilhas com identificadores únicos e da sua posterior libertação, permite o acompanhamento das rotas migratórias, da sobrevivência e longevidade, do comportamento e da reprodução, além de possibilitar a avaliação do impacto ambiental.

A manutenção de uma estação de amostragem de borboletas noturnas é igualmente fundamental, uma vez que essas borboletas funcionam como bioindicadores sensíveis às mudanças ambientais e à degradação do habitat, refletindo a saúde do ecossistema.

Além de reunir dados científicos, as iniciativas de anilhagem de aves e amostragem de borboletas têm também um forte componente de sensibilização e educação ambiental. A Reserva Natural Local do Paul da Gouxa, com a sua rica diversidade ecológica, constitui uma plataforma ideal para envolver o público – desde estudantes a visitantes locais – na compreensão da importância da conservação da biodiversidade.